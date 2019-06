nyheter

Administrerende direktør Torgeir Arntsen i SE-Gruppen mener saken har gjennomgått en så grundig behandling at den burde vært vedtatt nå. I stedet risikerer man nå en utsettelse på inntil ett halvt år.

– Nå må vi først sette oss inn i vedtaket som vi foreløpig bare har fått lest opp her i møtet. Min umiddelbare reaksjon er at det kan synes noe unødvendig å sende saken tilbake til administrasjonen, da vi føler den har vært grundig behandlet med tanke på mulighetene til å komme med innspill.