Statens vegvesen kontrollert kjøre- og hviletid, teknisk stand og løyver og tillatelser på 14 busser.

– Sjåførene på fem av bussene hadde kjørt for lenge uten hvile og fikk advarsler. Her har det blitt mye bedre de siste årene, de fleste bruker nå to sjåfører i bussene som bytter på å kjøre. De hadde også tillatelser og papirer i orden og bussene er i god teknisk stand, sier kontrolleder Frode Nilsen i en pressemelding.