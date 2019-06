Dette jobber politiet med mandag

nyheter

Mosjøen Åslia: 06.20: Melding om at et ubebodd hus står i brann. Nødetatene er på stedet. Huset er overtent. Skal ikke være fare for spredning slik det er nå.

Bjerkvik: 02.14: Patruljen har vært og dempet musikken på en fest i området.

Tromsø: 01.30: Politiet dro til et utested i sentrum etter melding om en gjest som nektet å forlate. Mannen i 30-årene etterkom heller ikke politiets pålegg om å forlate, og ble da innbragt til arresten. Sak opprettes.

Kroken: 22.50: Politiet fant en påhengsmotor i skogen mellom Krokensenteret og ungdomsskolen. Dersom du savner en påhengsmotor kan du ringe på 02800.

