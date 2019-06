Slagsmål og fyllekjøring

nyheter

I Harstad oppstod det et slagsmål mellom to personer på torget natt til søndag.

- Vi er på stedet og har kontroll. Den ene parten har fått et kutt, meldte Troms politidistrikt klokken 04.31.

Til tross for kuttet hadde ingen av personene involvert i opptøyene fått alvorlige personskader.

I Harstad er også en bilfører mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand etter at vedkommende ble stanset av utrykningspolitiet i en trafikkontroll på Sama. Bilføreren fremstilles for blodprøve, og straffesak opprettes. Personen er mistenkt for overtredelse av straffeloven § 22 om ruspåvirkning av motorvognfører. Politiet meldte om kontrollen og mistanken klokken 03.06.

Det var ikke bare på Sama at politiet møtte på en beruset sjåfør. En bilfører i 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på fylkesvei 83 sør for Harstad. Vedkommende mistenkes for ruspåvirket kjøring.

- Føreren framstilles for blodprøvetaking, og sak opprettes, meldte Troms politidistrikt klokken 01.43.

I Svolvær mottok politiet en melding om feststøy fra en privatfest i Kabelvåg. Patruljen rykket ut til stedet, hvor festen da var i ferd med å avsluttes.

- Festdeltakerne har fått beskjed om å dempe seg, meldte Politiet i Nordland klokken 02.3.1

I Bardu ble ei kvinne i 20-årne fremstilt for blodprøve grunnet mistanke om kjøring av bil i alkoholpåvirket tilstand.

- Hun ble stanset på E6 ved Elverum-krysset. Det opprettes sak på forholdet, melder Troms politidistrikt søndag morgen.