Dette jobber politiet med søndag

Storsteinnes: 15.24. Løshund i Bregneveien, ligner på en «ulv», har halsbånd, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: 15.00. Husbrann. Nødetatene er på stedet etter melding om brann i rekkehus i Roald Amundsens gate, brannen er slukket, uvisst pr nå om noen er skadet. Oppdateres.

15.07 melder politiet at de har kontroll på stedet. Alle i leiligheten er gjort rede for, ingen skal være skadet. Vi foretar avhør mm på stedet, skriver politidistriktet.

15.17 melder politiet at etter nærmere undersøkelse på stedet tas en person med til legevakta for sjekk etter at vedkommende har inhalert noe røyk.

Tromsø: 14.45. Remiks. Politiet har mottatt melding om at det ryker fra komposten. Tromsø Brann og Redning, TBR har vært på stedet og sjekket ut forholdet. Det er damp/røyk fra et 2 kvm stort område. Det er ingen spredningsfare om det skulle begynne å brenne. TBR følger utviklingen, melder Troms politidistrikt.

Andenes: 13.26. Trafikkulykke mellom en bil og syklist på Åse. Ambulanse er på stedet og politi er på tur dit. Oppdateres, melder Nordland politidistrikt.

Klokka 14.00 melder politiet: ambulanse, luftambulanse og politi er på stedet. Syklisten, en kvinne i 60-årene, fraktes til Harstad sykehus med luftambulanse. Skadegrad ikke kjent.

Klokka 14.33 melder politiet: Bilfører avhørt på stedet. Førerkort beslaglagt.

Tomasjord: 12.00. Politiet har mottatt melding om trafikkuhell i rundkjøringen ved innslaget til Tromsøysundtunellen. To biler er involvert, det er kun materielle skader. Politiet er på tur til stedet og meldingen blir oppdatert da vi har mer å melde.

Oppdatering: Ei kvinne i 50 årene innrømmer å ha brutt vikeplikten og får et forenklet forelegg for dette. Partene fyller ut skademelding. Et av kjøretøyene hentes av Tromsø Assistanse. Den andre bilen forlater for egen maskin. Saken avsluttes med dette, melder Troms politidistrikt.

Bodø: 10.25. Vi har gjennomført en promillekontroll av førere som kom med ferge fra Moskenes. 14 kontrollerte, ingen overtredelser, melder Nordland politidistrikt.

Bardu: 09.00. Politiet fremstiller ei kvinne i 20 årene for blodprøve da hun mistenkes for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Hun ble stanset på E6 ved Elverum krysset. Det opprettes sak på forholdet, melder Troms politidistrikt.

Harstad: Natt til søndag. Bilfører i 20-årene ble stanset av UP på fv.83 sør for Harstad. Mistenkes for ruspåvirket kjøring. Føreren framstilles for blodprøvetaking og sak opprettes, melder Troms politidistrikt.

Harstad: Natt til søndag. En bilfører mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand etter at han ble stanset av UP i en trafikkontroll på Sama. Fremstilles for blodprøve og straffesak opprettes, melder Troms politidistrikt.

Bodø: Tidlig søndag morgen. Fem personer pågrepet for mistankte om bruk av narkotika. Bevissikring utført og alle fem blir anmeldt for bruk av narkotika. Det er gjort beslag av en mindre mengde narkotika på stedet der de ble pågrepet, melder Nordland politidistrikt.

Øksnes: Natt til søndag. Melding om slåssing på utested på Myre. Politiet på vei til stedet. Oppdateres her.

Litt senere melder politiet: Ingen av partene var skadet. De ønsket heller ikke å anmelde saken. De forlater stedet, melder Nordland politidistrikt.

Finnsnes: Natt til søndag. UP målte en bil til 88 km/t i 60-sonen under en trafikkontroll på fv 861 ved Kvannåsen. Fører fikk sitt førerkort beslaglagt, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Natt til søndag. Vi rykket ut til Tromsdalen etter melding fra en huseier som hadde stått opp og funnet en fremmed mann på sofaen. Vi er nå på stedet og geleider mannen til sin riktige destinasjon. Ingen fysiske skader forvoldt, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Natt til søndag. Vi rykket ut med flere enheter etter melding om slagsmål utenfor et serveringssted i sentrum. Vi har kontroll på alle involverte parter. Ikke meldt om personskader, melder Troms politidistrikt.

Gildeskål: Natt til søndag. Politiet har stanset bilfører som mistenkes for promillekjøring. Bevissikring utført og sak blir opprettet. Fører var i begynnelsen av 20 årene, melder Nordland politidistrikt.

Sørfold: Natt til søndag. Melding om slåssing fra privatadresse. En person skal ha blitt slått. Politiet har vært på stedet. Vært i kontakt med fornærmede. Han hadde ett lite kutt i ansiket. Han ønsket ikke å anmelde saken, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: Natt til søndag. Politiet rykket ut til et utested i sentrum for å bistå dørvakta med en aggressiv gjest som nektet å forlate. Mannen i 30-årene ble bortvist fra sentrum, melder Troms politidistrikt.

Fauske: Natt til søndag. UP har avholdt laserkontroll i Røvikatunellen. Seks førere fikk forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 107 km/timen. 80 km/timen på stedet, melder Nordland politidistrikt.

Bodø: Natt til søndag. Melding om vanskelig gjest på utested i sentrum. Politiet har vært på stedet og bortvist mannen. Han var i begynnelsen av 30 årene, melder Nordland politidistrikt.