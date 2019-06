Sami Girl Gang viste seg fram for første gang

nyheter

Årets hovedutstilling under Festspillene er en ung, glad og optimistisk speiling av urfolkskunst fra det sirkumpolare området - et geografisk område festspilldirektøren har innprentet i festspillene i sin tid som leder.

Det var nok native@home som viste det unge og optimistiske aller best ved å gi nesten all plass i Galleri Nord-Norges toppetasje til Sami Girl Gang. Der satt gruppen og lagde duodji foran et nysgjerrig publikum.