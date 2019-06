Politiet stoppet innbruddstyv

nyheter

Det var i et bolighus sør for Harstad sentrum at en person opplevde at en ukjent person begynte å bryte seg inn i bolighuset. Førstnevnte ringte politiet, som også klarte å komme seg raskt til stedet. Der fikk politipatruljen kontroll på gjerningspersonen.

Den mistenkte fra innbruddet ble innbragt og satt i arrest. Vedkommende ble også anmeldt for forholdet. Det er riktignok ikke bare selve innbruddet som vedkommende trolig kan vente straff for, ettersom politipatruljen tok ut anmeldelse for flere kumulative forhold.

- Mistenkte anmeldes videre for bæring av kniv på offentlig sted, skadeverk, bruk av narkotika og ordensforstyrrelse, melder Troms politidistrikt.

Dette er de øvrige hendelsene i distriktet:

I Sørreisa målte utrykningspolitiet en bil til 129 km/t i 80-sonen på Hemmingsjorda. Føreren fikk førerkortet sitt beslaglagt.

I Svolvær anmeldes en mann for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han anmeldes også for ikke å ha kjørt med gyldig førerkort. Anmeldelsen kommer etter at mannen kjørte i en lyktestolpe.

I Narvik har politiet reagert mot flere hendelser med vold og utagering i sentrum. To menn ble bortvist fra Narvik sentrum etter å ha oppført seg aggresivt på utestedet Malmen. På utestedet Trappa skal en annen mann blant annet ha sparket og spyttet på andre, samt tisset på gulvet. Politiet i Nordland melder at mannen anmeldes.

På E10 Evenes anmeldes en mann for kjøring uten gyldig førerkort i ruspåvirket tilstand etter å ha ha gått rundt med et kjøretøy. Politiet melder likevel at det ikke oppstod noen personskader.

I Ballstad ble en beruset mann pågrepet etter å ha utøvd vold mot to andre menn som var på tur hjem fra fisketur. Det forelå ingen relasjon mellom partene. Den siktede truet også politipatruljen.

- Mannen sitter nå i arrest i påvente av avhør, meldte Politiet i Nordland klokken 06.33 søndag morgen.