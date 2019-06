Mor Festspillene

nyheter

Ho Randi er blitt en del av bybildet under festspilluka. Alle dagene henger hun ute på torget for å informere om alt som skjer. Godvær eller regn, Randi selger festspill, selv om ho sjøl helst sier at hun bare informerer.

– Det er artig å treffe folk, og hvis jeg kan gjøre noen glade fordi de tok sjansen på å se ei forestilling som jeg anbefalte, så er det helt topp.