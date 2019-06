Dette jobber politiet med lørdag

nyheter

Tjøtta: 11.10. Vi har gjennomført en promille/dokumentkontroll på Tjøtta. Ni kontrollerte førere, ingen overtredelser, melder Nordland politidistrikt.

Harstad: Natt til lørdag. Melding om pågående innbrudd i bolighus sør for sentrum, melder Troms politidistrikt.

Vest-Vågøy: 09.00. En mann pågrepet for vold og trusler mot to personer på en privatadresse. De fornærmede er ikke alvorlig skadd, melder Nordland politidistrikt.

Svolvær: 09.00. En mann anmeldes for kjøring i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort, etter å ha kjørt ned en lyktestolpe, melder Nordland politidistrikt.

Evenes: Lørdag morgen. En mann anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort i ruspåvirket tilstand etter å ha gått rundt med et kjøretøy. Ingen personskader, melder Nordland politidistrikt.

Narvik: Lørdag morgen. Flere hendelser med vold og utagering i sentrum. To menn bortvist fra sentrum etter å ha oppført seg aggressivt på utestedet "Malmen". På utestedet "Trappa" skal en annen mann blant annet å ha sparket og spyttet på andre, og tisset på gulvet. Anmeldes, melder Nordland politidistrikt.

Ballstad: En beruset mann pågrepet etter å ha utøvd vold mot to andre menn som var på tur hjem fra fisketur. Ingen relasjon mellom partene. Siktede truet også politipatruljen. Sitter nå i arrest i påvente av avhør, melder Nordland politidistrikt.

Tysfjord: Lørdag morgen. Melding om voldshendelse på privatadresse på Drag. Politiet på stedet og gjør undersøkelser, meldte Nordland politidistrikt.

Korgen: Lørdag morgen. En mann sendt til legevakt for sjekk etter en voldshendelse knyttet til en privatfest. Politiet gjør undersøkelser i saken, melder Nordland politidistrikt.

Finnsnes: Natt til lørdag. To menn (19 og 20) observert av politipatrulje mens de drakk alkohol på offentlig sted. Begge vil bli anmeldt og er bortvist fra sentrum for natta, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Natt til lørdag. En mann i 20-årene bortvises fra sentrum for resten av natta. Bakgrunnen for det er gjentatte ordensforstyrrelser ved et utested, melder Troms politidistrikt.

Mistenkte anmeldes videre for bæring av kniv på offentlig sted, skadeverk, bruk av narkotika og ordensforstyrrelse.

Tromsø: Natt til lørdag. Vi rykket ut etter melding om at en gjest hadde slått en dørvakt ved et utested. Ingen personskader. Vi har kontroll på den mistenkte, en mann i 20-årene. Blir bortvist fra sentrum, meldte Troms politidistrikt.