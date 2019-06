Svineri i næringen

nyheter

Alt mens det ble tilkjennegitt noen holdninger uten særlig rom for den dyrevelferden som er nedfelt i norsk lov. De to som hadde fått innpass hos grisebøndene med skjult kamera, har gjort et solid stykke arbeid. Og NRKs begrunnelse for å sende opptak som er gjort undercover, står støtt. Det er av høy samfunnsinteresse å få disse forholdene frem i lyset.

Så melder spørsmålet seg, allerede før sending: Hva forteller opptak fra 13 gårder i perioden 2013–2016 om landets 2000 grisefarmer i 2019? Mattilsynet er ikke så overrasket over funnene. Tilsynets egen kontrollaksjon i Rogaland i 2017–2018 viste avvik i 166 av 228 besetninger, 97 av tilfellene endte i hastevedtak på grunn av for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr. Følgelig har også kontrollen vært for dårlig. Skjerpet kontroll ble da også et nøkkelord i studiodebatten etter Brennpunkt-visningen. Lederne i så vel Bondelaget og Nortura som Mattilsynet forsikret at dyrevelferden skal sikres med nødvendige tiltak.