Krykkja trenger støtte for å overleve

nyheter

De skriker, skiter og stuper ned mot folk som nærmer seg ungene deres. Noen forsyner seg til og med fra kafébordene. Måker har pådratt seg et dårlig rykte hos mange, men det er en grunn til at de trekker inn til tettbygde strøk og oppfører seg slik de gjør. Kanskje det er på tide å måke mytene over bord?

Bymåkene bør ikke være et irritasjonsmoment, men heller et varselsignal om tilstanden på kysten og ute i havet. Det beste vi kan gjøre er å trekke oss unna, og la de være i fred. Ved å vise litt hensyn til fuglene i en kort periode, kan vi sikre at de får unger på vingene.