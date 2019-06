I hjemme hos-forestilling

nyheter

Danseforestillingen Se Prendre har premiere sent lørdag kveld, i ei leilighet i Nobelgården i sentrum. Artistene Claudel Doucet og Cooper Lee Smith fra Canada flyttet selv inn her denne uka.

Her får de ansatte kake og vodka på vei til jobb Amund Sjølie Sveen markerte at det er nøyaktig fem år siden i dag - fredag 21.juni - at de satte opp den første Nordting-forestillingen på Festspillene i Nord-Norge. I en "snill aksjon" ble de ansatte på Equinor bydd kake - og vodka - på vei til jobb.

Begeistret

– Det er ei flott leilighet. Den er bedre i virkeligheten enn på bildene. Det føles som et hjem selv om den er minimalistisk. Vi ante ikke at det var så sentralt i byen, eller så nærme havet, sier de to begeistret.