Dette jobber politiet med fredag

Bodø: Melding fra vakt på utested om høylydt krangel og slossing mellom mann og dame. Mannlig part i 40-årene innbragt til Bodø politistasjon, lød meldingen klokken 03.20. Ingen av partene var skadet. Mannlig part i besittelse av mindre mengder narkotika. Blir anmeldt.

Telegrafbukta, Tromsø: Klokken 23.30 kom det meldinger om mange berusede mindreårige. Politiet ønsket at foreldre som har barn der skulle sørge for å hente dem. Klokken 00.40 var det rolig på stedet. - De fleste har forlatt eller blitt hentet av sine pårørende. Det bemerkes imidlertid at politiet vil patruljere området med gjevne mellomrom og berusede mindreårige vil bli bortvist, meldte politiet.

Skardalen: UP hadde fartskontroll. En mann i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 102 km/t i 60-sone. Vedkommende erkjente forholdet og samtykket i førerkortbeslag. De øvrige resultatene fra denne kontrollen ble ti forenklede forelegg for fart. En bilfører fikk også førerkortet sitt beslaglagt grunnet for høy prikkstatus.

