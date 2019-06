Slik blir du forsøkt svindlet på Facebook

nyheter

Mange har den siste tiden opplevd at venner har sendt dem en mistenkelig video via Facebook Messenger. Trykker man på videoen blir man derimot sendt videre til en annen nettside, som ser ut som en innloggings-side for Facebook. Her blir man bedt om å logge inn på Facebook på nytt, men fordi dette er en svindel-side gir man dermed bort brukernavn og passord til svindlerne. Slik blir den falske video-meldingen delt videre fra nye kontoer.

Skadelig progamvare

At man mister kontrollen over sin egen Facebook-konto er ille nok i seg selv, men det stopper ikke der. På datahjelperne.no står det beskrevet hvordan man etter å ha skrevet inn brukernavn og passord på den falske Facebook-siden blir sendt videre til enda en ny nettside.