Fasthet nødvendig

Signalet kommer som svar på en appell fra Trondheims mangeårige og profilerte Ap-ordfører Rita Ottervik. Siktemålet er å gi mer rom for menneskelige hensyn i innvandringspolitikken. Frp griper muligheten og vil gjerne revidere forliket - men da i mer restriktiv retning. Ap-leder Jonas Gahr Støre gir klar melding til alle - herunder Ottervik - om at partiets asyl- og flyktningpolitikk ligger fast. Og beskyldningene om å drive politisk spill går i mange retninger, likeså et krav om at justisministeren skal gripe inn. Det er ikke første gang en omstridt retur utløser slike prosesser som vi er vært vitne til i disse dager.

Denne gangen gjelder det familien Abbasi. Og mye må ha gått galt da den enslige moren, i bevisstløs tilstand, skulle sendes tilbake til Afghanistan sammen med sine tre barn, ett av dem under 18 år. Saken «løste» seg ved at afghanske myndigheter nektet å motta dem. At lokalbefolkning og interesseorganisasjoner aksjonerer for asylsøkere som har slått rot her i landet, vitner om medmenneskelighet og om samfunnsverdier.