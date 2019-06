Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

Nesna: To menn på rundt 20 år fremstiles for lege etter trafikkuhell. Fører mistenkes for ruspåvirket kjøring.

Heggelia: Brann i kraftledning. Brannvesen, politi og Tromskraft er på tur til Rustaveien etter melding om brann i en kraftledning, meldte politiet klokken 06.40. Klokken 07 meldes det at det hadde vært brann i en strømstolpe. Brannen er slukket nå. Troms Kraft jobber på stedet.

Tromsø. Det var avholdt fartskontroll på Tverrforbindelsen. Ett forenklet forelegg utstedt etter måling på 75 km/t i 60-sone

Bodø:.Tverlandet, Rv 80. Kvinne i midten av 40-årene stanset i kontroll. Mistekes for ruspåvirket kjøring.

Tromsø. Støy på privat sted. Politiet var i natt på stedet og fikk dempet musikken i bolig etter klage på støy.

Vesterålen: Mann i midten av tyveårene tatt for ruspåvirket kjøring. Kjørt bil uten gyldig førerkort og i uregistrert motorvogn.

Harstad: Ordensforstyrrelse. Politiet meldte i totiden i natt at de hadde vært på et utested og hjulpet ei dørvakt med en gjest som ikke var ønsket på stedet. Gjesten forlot stedet etter en kort samtale med politiet, ingen videre forføyning.

Mo i Rana: Politiet avslutter en privatfest i boligområde . Forstyrret natteroen.