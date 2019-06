Jakter på flere pokaler

nyheter

Begge var med i nordnorsk mesterskap i mars. De andre fra korpset som reiser til NM i Larvik er Johannes Kaarbø Helstrøm, Margrethe Justad og Maya Rudi.

– I nordnorsken var det cirka 100 startende. I norgesmesterskapet snakker vi om over 500. Noen av dem deltar i både EM og VM. Klart at det er litt skrekkblandet fryd for våre utøvere. Man gleder seg, men føler også alvoret, forteller drilleder Randi Sæter Justad.