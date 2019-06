– Kommunen gjorde grove feil

nyheter

Hun klaget saken inn for Sivilombudsmannen, som nå gir henne fullt medhold i at klagebehandlingen av avslaget var brudd på lover og regler. Sivilombudsmannen konkluderer med at parkeringslederen som saksbehandler var inhabil da han forberedte klagen fra Lisbeth van Bergen til formannskapet. Og vedtaket i klagenemnda (formannskapet) mangler dessuten begrunnelse for avslaget.

Rask behandling

– Ombudsmannen ber derfor klagenemnda (formannskapet) behandle saken på nytt. Vedtaket må begrunnes i samsvar med kravene til begrunnelse i forvaltningsloven. Klagenemnda bes behandle saken så raskt som mulig og oversende en kopi av vedtaket innen 1. september 2019, skriver sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.