Fiskøya er et område det ikke finnes tilsvarende av i denne regionen. Det er etter vårt syn helt unødvendig å ødelegge denne uberørte perlen når det finnes gode alternativer for et nytt havneavsnitt i Tjeldsundet, som allerede er regulert til havneformål.

Rødskjær er allerede en eksisterende industrihavn, som Harstad havn og Harstad kommune holder på å bli utvikle til en regionhavn i Hålogaland, kan vi lese på Harstad Havns og Harstad kommunes hjemmesider.