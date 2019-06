Frp fikk støtte til miljøtiltak

nyheter

Fremskrittspartiet fikk i forrige uke flertall for et forslag som innebærer at det blir ordning for oppsamling av pant i sentrum av Harstad.

– Folk flest er flinke til å pante, men vi kan legge enda bedre til rette for at flasker og bokser ikke havner i søpla i sentrum, sier kommunestyrerepresentant Kristian Eilertsen.