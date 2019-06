nyheter

Harstad kommunestyre er ikke fornøyd med at 4 av 11 helikopteroppdrag til øyriket er blitt kansellert.

– Vi vil kritisere UNN for ikke å ha kartlagt og lagt til rette landingsplasser før ambulansebåten ble lagt ned. Når ferga blir brukt i beredskapsturer, holdes tilbake eller blir forsinket, medfører dette store ulemper for dem som reiser blant annet til arbeid», står det å lese i uttalelsen alle politikerne stilte seg bak under torsdagens kommunestyremøte.