Værgudene var med

nyheter

Harstad Motorsykkelklubb har som vanlig alt på stell, og det var kun smilende folk å se.

Førsteinntrykket er at det er litt mindre folk enn tidligere, men var et jevnt tilsig hele kvelden. Fra scenen ble det opplyst at det var passert 600 deltakere, så tallet blir nok en del større etter hvert.

Mye fest og latter i teltene rundt selve festivalområdet, og som vanlig, null bråk. Her er noen bilder som viser folk og stemning første kvelden. Vi fyller på med mere bilder etter hvert.