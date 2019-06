Skogens konge på ville veier

nyheter

Natt til torsdag denne uka var Frank Formo og Cathrine Røed på patrulje i Troms politidistrikt, i en sak publisert på politiforum.no denne uke.

Klokka halv seks på morgenen hadde de trafikkovervåking av morgentrafikken på E10 ved Tjeldsundbrua, da en uventet trafikant plutselig dukket opp. Sjekk video her.

– Vi satt bare i bilen, og der kom elgen gående. Den kom antakelig rett fra skogen, og gikk langs veibanen, forteller innsatsleder Formo.

– Et fint naturøyeblikk

Elgen, sannsynligvis en fjorårskalv, spankulerte sakte forbi uten å ense innsatslederbilen som sto parkert i veikanten.

Vi hørte ikke noe bilstøy, og valgte først å sitte i bilen og observere. Det var et fint naturøyeblikk med fuglekvitter og en lun fyr som ikke vet at vi er der. Det var pussig å se, sier Formo.

I videoklippet ser vi elgen lunte forbi i soloppgangen, og kan høre hvordan Formo snakker til den og ser hvordan den reagerer. Men Elgen forble uaffisert.

– Det er ikke så bra at han går på veien, så vi forsøkte å sette på sirenen. Han ble ikke redd av det heller.

Et varsku

Til slutt fikk litt lett hoing og en arm ut av vinduet elgen til å sette til skogs igjen.

– Dette var et varsku for meg om at det plutselig kan stå en elg rundt en sving. Det er budskapet her; at vi har veldig mye elg, og at selv om det ikke er snø, velger de å gå langs veiene der terreng og vegetasjon ellers er tett, sier Formo.

Beskrivende nok, var dette heller ikke den første elgen patruljen møtte denne natta.

– Rundt klokka ett om natta prata vi med en annen elg, smiler innsatslederen.

Ellers var det en rolig vakt for patruljen fra Harstad politistasjon – med innslag av nordnorsk idyll med midnattssol i havgapet.