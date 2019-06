I fjor blåste teltene bort. I år regner de med at det blir hett og svett

nyheter

– Da jeg våknet opp i dag var alle klærne mine våte. Jeg forstår ikke hvorfor, humrer en av Thorsmens karer fra Bodø, som for anledningen går under navnet «Lasse Stefanz».

Han og klubbkollegaene er rystet over at Harstad glimter til med sol og gode temperaturer under det årlige mc-treffet. De antar det kan bli noen temmelige svette netter i teltene i helga.