I retten fredag fortalte flere nøkkelvitner fra offentlige etater, mottak og barnevernsinstitusjoner om kontakten mellom dem og Svein Ludvigsen, og mellom den tiltalte 72-åringens og de fornærmede.

– Kom aldri inn

En kvinnelig miljøarbeider ved et mottak i Troms fortalte at Ludvigsen i 2011 dukket opp uanmeldt utenfor mottaket for å hente en av de fornærmede, en mann som nå er i midten av 20-årene, for å ta ham med på hytteturer og hjem til seg selv på Sommarøy. Det skjedde mange ganger.