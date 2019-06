Trenger nordnorske kandidater til internasjonal matmesse

nyheter

Vet du om bedrifter som representerer den beste maten og reiselivet som Nord-Norge har å by på?

Fylkesmannen skal samle delegasjonen til Internationale Grüne Woche 2020 i Berlin, en av verdens største forbrukermesser, melder Troms fylkeskommune i en pressemelding.

Målet med at Nord-Norge og Norge deltar på Grüne Woche 2020, er å utvikle Norge som anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet, opplyser prosjektleder, Liv Edel Berg.

Vi trenger kandidater

Fylkesmannen ønsker at bedriftene som velges ut til å representere Nord-Norge, skal vise et mangfold av mat og reiselivsbedrifter.

Vi vil ha med bedrifter fra reindrift, landbruk, sjømat og reiseliv på laget. Geografisk spredning, egnethet og bedrifter som gir gode produktkombinasjoner er også viktig når vi velger ut bedrifter.

Vi velger ut omtrent 30 bedrifter fra Nordland, Troms og Finnmark.

Viktig forbrukermesse

Internationale Grüne Woche eller International Green Week (IGW) er en av verdens største forbrukermesser og en viktig møteplass for landbruk, reiseliv og matindustrien.

Prosjektet skal stimulere til næringsutvikling, samarbeid, nettverksbygging og innovasjon på tvers av regionale- og næringsmessige grenser.

I år er Nord-Norge valgt ut som én av tre matregioner, som får delta på Grüne Woche sammen med Landbruksdepartementet og landbruksministeren, sammen med Fjellregionen og Vestlandet/Fjord-Norge.

Vises fram i 10 dager

Internasjonale Grüne Woche 2020 går av stabelen 17. – 26. januar.

Utstillere fra omtrent 50 land skal vise seg fram for nesten en halv million besøkende.

Vi skal vise fram fantastisk nordnorsk mat og dyktige folk for hele verden i 10 dager. Deltakerne deles i to grupper, der hver gruppe jobber omtrent 6 dager når vi er i Berlin.

Høstsamling i Tromsø

Gjengen som skal representere Nord-Norge i Berlin samles i Tromsø noen dager i enten oktober eller november (datoer kommer).

På samlinga skal vi legge grunnlaget for et godt samarbeid i Berlin. Måler er at vi blir kjent, får nye venner og nye samarbeidspartnere før vi reiser til Grüne Woche. Vi trenger kandidater, opplyser prosjektleder, Liv Edel Berg.

Fristen for å melde seg på er 26. juni., melder Troms fylkeskommune denne uke.