Frykter at kamp om pengene i Harstadpakken kan føre til at ny VGS i Harstad ryker

Prosjektleder for Harstadpakken, Hans-Arne Haugland, holdt i kommunestyret torsdag sin siste orientering rundt arbeidet med pakken før han går av 30. juli.

Her sa han at flere viktige delprosjekter fremdeles henger i en tynn tråd. I verste fall må man på et tidspunkt velge mellom gang- og sykkelsti fra Kanebogen til sentrum og den nye rundkjøringen ved Rema i Harstadbotn.