Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

Hattfjelldal: HRS Nord-Norge og politiet har gjennom natten koordinert et søk etter en eldre mann som er ikke har kommet tilbake etter fisketur ved Vågvatnet. Ressurser fra Norske Redningshunder, Røde Kors, Luftambulansen og 330-skvadronen bistår i søket, sier politiet rundt klokken 0630.

Bodø: En beruset mann er innbrakt til arrest etter ordensforstyrrelse og aggressiv oppførsel, sier politiet rundt klokken 0330.

Brønnøysund: En mann ble pågrepet for truende adferd, sier politiet rundt klokken 0330. Siktede ble observert i et boligstrøk, bærende på et skytevåpen. Vi har beslaglagt en startpistol som knyttes til hendelsen. Siktede blir transportert til arrest.

Balsfjord: UP har i kveld utstedt 8 forenklede forelegg for fart, samt gjort et beslag av førerkort. Nevnte beslag ble gjort på bakgrunn av måling på 131 km/t i 90-sone, sier politiet rundt klokken 02.

Opdøl: UP har gjennomført laserkontroll på E10 i 60-sona. 5 FF hvorav høyeste målte hastighet var på 73 km/t, sier politiet rundt klokken 0130.

Nordkjosbotn: UP har hatt laserkontroll på E6 ved Øvergård. Det resulterte i 14ff, høyeste målte 83km/t i 60-sonen. Dette meldte politiet rundt klokken 22 onsdag kveld.

Harstad: Politiet har hatt fartskontroll på Stangnes onsdag kveld. Det resulterte i ett førerkortbeslag, hvorav vedkommende ble målt til 97km/t i 50-sonen.