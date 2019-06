Vil ha grønt reiseliv i lag

nyheter

– Utrolig fint å få Ofoten med oss som en kickstart på samarbeidet mellom de to regionene gjennom Hålogalandsrådet fra 2020, sier Sturla Bangstad, daglig leder av Sør-Troms regionråd.

Regionrådene sammen for oppdrettere Regionrådene i Sør-Troms og Midt-Troms understreker behovet for økning i maksimal tillatt biomasse (MTB) for rammede oppdrettere og lokalsamfunn.

Representanter fra reiselivet i de to regionene og regionrådene var onsdag samlet i Harstad til et første møte for et nytt reiselivssamarbeid, når de to regionrådene slår seg sammen.