Leter etter propeller fra regionen

I løpet av juni skal deltakergruppen i Propellfabrikken i Harstad-regionen være klar. Påmeldingsfristen er satt til fredag 21. juni, heter det i en pressemelding fra VINN og Sparebanken Nord-Norge. Banken har innvilget over to millioner kroner til alle prosjektene. I tillegg går de inn med midler for å utvikle et propellnettverk, som skal ivareta deltakerne etter gjennomført program.

Satser mot Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad og Tjeldsund: Skal få fart i Propellfabrikken Propellfabrikken sparkes nå også i gang i Sør-Troms.

– Kanskje vi om et år kan starte et felles program for både Harstad- og Narvikregionen, sier prosjektleder for programmet, Silje B. Lorentzen.

I september starter det nye programmet i Harstadregionen.