Det blir ny barnehage i sørbygda

Byggingen kan starte allerede til neste år, mener Else Marie Stenhaug, Per Pedersen, Even Aronsen og Espen Ludviksen. De påpeker at nettopp disse fire partiene har en tydelig satsing på barn og unge.

– Vi kommer til å bevilge penger til ny barnehage i sørbygda, og ny skole på Bergseng. Dette utgjør rundt 400 millioner kroner i neste periode. Barnehagen vil trolig koste rundt 30 millioner, sier de.