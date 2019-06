Kom seilende til vandring

nyheter

– Vi har seilt fra Tromsø og hit. Det har skjedd som en del av et initiativ fra Kirkens verdensråd. I Norge har vi Klimapilegrim i år. For fire år siden var jeg med på å sykle her fra Harstad til Sortland i forkant av klimakonferansen i Paris. Seilasen i år handler også om å fokusere på klimaet. Vi som kristen kirke er jo opptatt av skaperverket som vi mennesker har ansvar for å holde i hevd og ta vare på, sier Øygard som mener det er svært naturlig at kirka engasjerer seg i klima.

– Gud har skapt denne verden. Da kunne vi gjort en noe bedre jobb med å ta vare på den, sier biskopen.