Ingen flere kadavre funnet

Den som uttaler dette er leder Birgitte Rørvik Bruun i Evenes og Tjeldsund beitelag.

– Ut over de fire, to lam og to sauer, som er funnet, er det ikke gjort funn av flere dyrekadavre, sier hun. – Gratangen interkommunale skadefellingslag har stått på for fullt i hele natt. De startet ved midnatt og holdt på til i åttetiden i morges.