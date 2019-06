Nå må du betale kommunale avgifter 12 ganger i året

nyheter

Frem til nå har faktureringen skjedd fire ganger i året. Fra 01.07.19 endrer Harstad kommune utsending av faktura på kommunale eiendomsgebyrer, melder kommunikasjonssjef Øivind Arvola.

Næring faktureres som før over 4 terminer pr. år. Ingen endring.

Øvrige faktureres over 12 terminer pr. år.

Unntak er øvrige med årlig beløp under kr. 2000,-. Disse får tilsendt en faktura pr. år og denne sendes ut i juni måned.

- Det er ingen valgfrihet for kundene om de ønsker annen terminbetaling enn det som er nevnt ovenfor. Uansett fakturering vil forfall være den 20. i måneden etter utsendelse, informerer Arvola.

- Vi ønsker å spare miljø, tid og penger, og er gått over til digital utsending av alle kommunale fakturaer. Den digitale fakturaen gir mer og bedre informasjon om hva du skal betale, og er en sikrere måte å betale på.

- Betyr dette at man ikke kan få tilsendt en papirfaktura i postkassen?

- Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke, er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om man ønsker å benytte brevgiro, må man fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, sier Arvola.