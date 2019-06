nyheter

Statens vegvesen melder på sine nettsider at et kjørefelt et sperret på E6 i Storfjord.

Det kom natt til torsdag ned en større stein ved Okseneset mellom Skibotn og Hatteng, og det er denne mannskapene nå er ut og får vekk.

Det er ikke meldt hvor lenge oppryddingen vil vare.