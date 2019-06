nyheter

21 deltakere fra hele landet startet mandag et kurs i oppføring av et skjelterbygg, som minner sterkt om måten stavkirker ble bygd på. Det spesielle med skjelterbygg er at enkeltplank kan skiftes ut om det skulle bli behov. Man slipper altså å rive store deler av bygget for å komme til.

Det som skjer ute på Trondenes er oppføring av ei smie. Arbeidet pågår på kaia, og når fredagen kommer skal smiebygget bæres opp bakkene, helt til toppen bak senteret.