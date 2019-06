– Frp-trollet skaper splitt og hersk-stemning i byen

nyheter

– De skaper en splitt – og hersk-stemning i byen vi ikke ønsker at innbyggerne skal bli utsatt for.

– Kristian Eilertsen brukte vikarierende argumenter for å skjule sin rasistiske holdning i sitt innlegg for å stemme mot å gi støtte til to kvinner som ønsker å etablere en internasjonal klesbutikk i Harstad, sier Marianne Bremnes.