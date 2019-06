nyheter

Kommunens behandling av reguleringsplanen for «XL-Byggtomta» på Gangsås.

Vi ser i HT onsdag 3. april at Harstads kommuneplanlegger kommenterer pågående arbeid med ny samfunnsplan. Kommunen har blant annet invitert innbyggerne til å svare på hvor attraktivt det er å bo i Harstad. Vi har også registrert at det særlig de siste månedene har vært stort fokus fra kommunens og næringslivets side om behovet for å øke befolkningen i kommunen. HTs redaktør har også stilt seg bak dette budskapet.