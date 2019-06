Elvemo fylles opp: Eierne ønsker flora av små og store bedrifter i området

nyheter

Siden den tidligere spesialskolen og senere videregående skole ble kjøpt opp av Roar Edvardsen og sønnene Lennart, Torleif og Robert, har flere bygg vært brukt til asylmottak for mindreårige asylanter.

Leietakere

Etter at mottaket ble lagt ned, har Tjeldsundbrua Kro & Hotell leid et av de opprinnelige internatbyggene, og Sigma Nord har leid deler av det andre bygget. Nylig flyttet Den norske kirke sine kontorer fra kommunehuset på Evenskjer til det gamle kjøkkenbygget. I tillegg leies en del rom ut til overnatting for tilreisende håndverkere som jobber i Harstad. Alle lokalitetene er ombygd og pusset opp og holder i dag en høy standard.