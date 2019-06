Vil regjeringa knekke ryggen på norsk taxinæring?

nyheter

Men nå går folk som trenger transport dystre tider i møte. Regjeringa gjør det vanskelig for taxinæringa. Den står i spissen for en liberaliseringa som vil gi oss en større overetablering i byene og mangel på taxi i bygdene. Regjeringspartiene vil på den måten gi folk et dårligere taxitilbud og samtidig legge ned denne beredskapen som taxiene utgjør i hele landet.

Den såkalte enerettsmodellen som regjeringspartiene peker på er ikke en løsning på utfordringen på å få taxi i distriktene. Denne modellen er en felle for taxinæringa. Enerettsmodellen får betydning for bare ca 10 prosent av inntektene i næringa. Det vil bli bedre for folk i taxinæringa å stenge kl fem enn å inngå en enerettsavtale.