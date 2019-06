Disse fritidseiendommene skiftet eier i mai

nyheter

Omsetninger for Evenes kommune:



Andel av Strandveien 99 (Gnr 23, bnr 67) er overdratt fra Ellinor J S Johnsen til Ann Carola Hygstedt Falk og Tormod Sundbakk (21.05.2019)



Niingsveien 101 (Gnr 23, bnr 146) er overdratt fra Roald Sørensen til Berit H O Sørensen (09.05.2019)







Omsetninger for Harstad kommune:



Andel av Horsevika 22 (Gnr 134, bnr 2) er overdratt for kr 700.000 fra Erik Olsvik til Hans Chr D Grønsleth og Ingeborg Olsvik (28.05.2019)



Kvannesveien 70 (Gnr 38, bnr 66) er solgt for kr 1.650.000 fra June Solheim til Eirik Ivan Munkvold og Wenche Bergh Munkvold (28.05.2019)



Andel av Meløyveien 219 (Gnr 117, bnr 11) er solgt for kr 1.200.000 fra Einar Jan Eilertsen til Alvarez Pablo Colman og Julie Benedicte Colman (24.05.2019)

Salget omfatter også Meløyveien 217 (Gnr 117, bnr 27)



Andel av Gnr 62, bnr 353 er solgt for kr 12.000 fra Geir Rune Bjerkaas og Terje Benjaminsen til Svein Arne Benjaminsen (21.05.2019)



Musvatnet 16 (Gnr 58, bnr 892) er overdratt for kr 25.000 fra Harstad Kommune / Hársttáid Suohkan til Sissel Iversen (21.05.2019)



Gnr 62, bnr 353 er overdratt fra Åse Kamilla Bjerkaas til Geir Rune Bjerkaas, Svein Arne Benjaminsen og Terje Benjaminsen (21.05.2019)