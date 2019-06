Vil ha utslippsfrie el-busser langs hele norskekysten

nyheter

Hurtigruten AS og Tide Buss har inngått en avtale til en verdi på 200 millioner kroner om miljøvennlig busstransport i Hurtigruten-havnene fra Bergen til Kirkenes.

Målet med avtalen er å få utslippsfrie el-busser langs hele norskekysten. Det går frem av en pressemelding fra Tide Buss AS mandag morgen.

— Når vi satser milliarder på ny teknologi og grønne løsninger, er det viktig for oss i Hurtigruten å finne samarbeidspartnere og leverandører som tenker på samme måte. Akkurat som Hurtigruten jobber Tide med å utfordre bransjen til å gå i en grønnere retning, sier kommersiell direktør Asta Lassesen i Hurtigruten i pressemeldingen.

Lavutslipp

Avtalen gjelder landbasert transport for Hurtigruten, som vil si transportetapper til og fra skipene og transport på de rundt 100 forskjellige utfluktene som Hurtigruten tilbyr i havnene de går innom. Lavutslippsbussene som frakter Hurtigruten-gjestene skal drives av biodiesel der det er tilgjengelig, og fra oppstart vil det bli benyttet i Bergen, Trondheim og Tromsø. Tide opplyser at de vil jobbe for å få dette på plass i alle havner etter hvert.

Tide opplyser i pressemeldingen at de vil både bruke egne sjåfører samt lokale sjåfører og firma langs kysten.

Slik gikk første prøvetur med Hurtigrutens revolusjonerende skip Sist helg foretok verdens første hybriddrevne cruiseskip sine første prøveturer.

— Det har vært viktig for oss å få på plass en langsiktig avtale, slik at leverandørene og sjåførene våre kan få en forutsigbarhet i arbeidet. Med denne store avtalen i bunn, kan vi også jobbe langt hardere med innovasjon og jakte på enda bedre miljøløsninger for turbusser, sier kommersiell direktør Christine Flataker Johannessen i Tide.

— Med den nye avtalen skal vi sammen med Tide jobbe for å innføre elbusser flere steder langs kysten så raskt som mulig. Sammen skal vi skape opplevelser som er unike og bærekraftige, og sørge for bedre miljø, flere arbeidsplasser, mer aktivitet og høyere verdiskaping på stedene vi tar med gjester hver eneste dag, hele året, sier Lassesen.

Avtalen om lavutslippsbusser er den siste av en rekke grønne satsinger i Hurtigruten. Blant annet ble de i 2018 den første store reiselivsaktøren og verdens første cruiserederi til å forby all unødvendig engangsplast. Sommeren 2019 lanseres verdens første hybriddrevne cruiseskip, MS Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen året etter.

Nå startet bygginga av ny hurtigbåtankomst i Tromsø Fra neste uke blir det litt "styr" for de som skal av og på hurtigbåten i Tromsø

Sammen med det norske gründerselskapet Brim, lanserer Hurtigruten også batteridrevne katamaraner som skal seile på norskekysten og Svalbard.

Kontrakten mellom Tide og Hurtigruten starter i september. Med opsjoner for forlengelse har den en varighet på fem år.