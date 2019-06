Harstad kirkeforum: Kirka om klimakrisen

nyheter

Knut Hallen (bildet) er daglig leder for Samarbeid, menighet og misjon i Den norske kirke. Han hevder i et foredrag denne kvelden at klima og miljøansvar er en del av kirkens oppdrag i verden. Han mener oppdraget er knyttet til helt sentrale deler av kristen tro, som forvaltertanken, rettferdighet, nestekjærlighet, frelse og den dype naturgleden.

Foredraget er en del av en landsomfattende folkelig mobilisering som kalles Klimapilegrim. Bak Klimapilegrim står hele bredden av kirker og misjonsorganisasjoner, og man har også utvidet det til et interreligøst samarbeid. Målet er å holde politikerne fast i forpliktelsene i Parisavtalen fra 2015.