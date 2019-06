Arealplanen i Harstad er fra 2009: – Skuffende

nyheter

Ferske tall fra Fylkesmannen at hele 16 av 44 kommuner i Troms og Finnmark har utdaterte arealplaner vedtatt i 2007 eller tidligere. I Sør-Troms har Skånland og Kvæfjord kommuner arealplaner vedtatt i 2008, mens Harstad og Gratangen har arealplaner fra 2010. I Tjeldsund er arealplanen fra 2004, mens arealplanen til Lavangen kommune er datert helt tilbake til 1994.

– Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for bedriftene i Troms og Finnmark. Det er derfor skuffende at så mange kommuner ikke følger opp arealplanen og holder disse oppdatert. Arealplanen er et av de viktigste verktøyene kommunene har for å bestemme hvordan de vil tilrettelegge areal til bedriftene i kommunen, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.