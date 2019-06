Måtte på legevakten etter å ha blitt slått i ansiktet

nyheter

En person fikk et kutt over øyet etter å ha blitt slått i ansiktet i Harstad natt til søndag. Det melder Troms politidistrikt klokken 03.15.

- Vedkommende oppsøker legevakten for sjekk, og vil anmelde forholdet i ettertid, melder Troms politidistrikt.

Personen som stod bok slaget kan tiltales for overtredelse av straffeloven § 271 med bot eller fengsel inntil ett år for kroppskrenkelse.

I Harstad sentrum ble også en svært beruset person påtruffet av politiets patrulje i sentrum. Personen var såpass beruset at han ble overlatt til helsevesenet for videre ivaretakelse.

En annen beruset person, som var ute av stand til å ivareta seg selv, ble innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Politiet melder om hendelsen klokken 04.49.

I Narvik ble en mann pågrepet for vold mot et ansatt på et utested. Fornærmede er ikke alvorlig skadd. Politiet i Nordland melder at voldsmannen blir anmeldt.