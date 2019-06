nyheter

Elevene i 1. til 4. klasse har uteskole hver tirsdag gjennom hele skoleåret, og hittil har de tatt turen til sanitetshuset i Tovik fire ganger for å få servert saft og frukt til skolematen mens Elisabeth Øien leser god barnelitteratur for dem.

Barne-krim

Tirsdag gikk de 18 spreke elevene sammen med tre lærere lysløypa til Tovik for å bli lest for, og det var tydelig at de gledet seg til det som skulle skje. Andreklassingen Ailo visste hva han ønsket å høre.