Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Tromsø: Laserkontroll i 60-sonen i Finnvika. Fire forenklede forelegg ble utstedt. Høyeste hastighet ble målt til 81 km/t, sier politiet klokken 12.

Fauske: Politiet har gjennomført promillekontroll på Finneid. 30 kontrollerte, ingen reaksjoner, sier politiet rundt klokken 12.

Tromsø: I forbindelse med en promillekontroll på Tromsøya blir en bilfører anmeldt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, sier politiet rundt klokken 11.

Tromsø: Utrykningspolitiet har avholdt en hastighetskontroll på Tromsøysundvegen. En fører i 30-årene fikk sitt førerkort beslaglagt da han ble målt til 79 km/t i 50-sonen. Sak opprettes, sier politiet rundt klokken 11.

Sandøyhorn/Sørvågen: En seilbåten ligger forslått i fjæra. - Den har nok slitt seg iløpet av natten. Dette meldte politiet rundt klokken 11. En times tid senere har politiet fått tak i eier. Båten skal undersøkes.

Balsfjord: En personbil har kjørt av veien på E8 i 90-sonen nord for Nordkjosbotn i retning mot Tromsø. Fører er oppegående og ute av bilen. Det er store materielle skader på kjøretøyet. Fører er mistenkt for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Han blir kjørt til UNN for nærmere medisinske undersøkelser. Trafikken kan passere ulykkesstedet i ett kjørefelt. Sak vil bli opprettet, sier politiet rundt klokken 06.

Brønnøysund: Trafikkuhell ved Mosheimkrysset. To biler involvert. En av bilene har kjørt av veien. Ikke personskade. Mistanke om uaktsom kjøring. Sak opprettes, sier politiet rundt klokken 06.

Narvik: En mann er pågrepet for vold mot ansatt på utested. Fornærmede er ikke alvorlig skadd. Anmeldes, sier politiet rundt klokken 04.

Harstad: Flere trengte hjelp fra politiet i Harstad og regionen ellers i løpet av natten. Les mer her