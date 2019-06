Alle snakker om Tore. Vi vil fortelle historien om Sigrid

nyheter

Nå er det ikke unaturlig at kongens banemann fra slaget på Stiklestad har fått mye plass i historien. I alle fall her oppe i nord. Dessuten ligger det en omfattende forhistorie bak at en av de mest betydningsfulle høvdingene i Hålogaland endte opp med å stikke et spyd oppunder brynja på Olav Haraldsson en julidag, sannsynligvis i 1030. Men det er også i denne historien at Tore Hunds altfor ukjente søster har spilt en sentral rolle som de færreste er klar over.

«På hjul i Sigrids fotspor» er tittelen på en tv-serie som Harstad Tidende nå jobber med, og som har til hensikt å fortelle historien om en sterk vikingkvinne som, også lokalt i hålogalandsregionen, er satt ettertrykkelig i skyggen av sin bror.

Om ikke lenge starter jeg på en sykkeltur som går fra Bjarkøy til Steinkjer, og som skal ende opp på Stiklestad.

I all hovedsak skal jeg sykle langs leia som Sigrid Toresdatter sannsynligvis seilte da hun i en alder av 15–16 år – av politiske og strategiske årsaker – ble giftet bort til høvdingen Olve på Egge gård i Steinkjer. Underveis skal vi finne spor etter Sigrid spesielt, og vi skal ha fokus på kvinner i vikingtid generelt. Dette fordi vi berører et tema som beviselig er underkommunisert i norsk historie. En del vet vi, og mer skal vi finne ut av på vår tur sørover mot Steinkjer, Egge gård og «slagmarken» på Stiklestad.

Det er et omfattende prosjekt vi går i gang med, og vi har vært heldige som har fått Sparebank1 Nord-Norge med på laget, i den forstand at de har sponset prosjektet med 200.000 kroner fra Samfunnsløftet. Og i sin begrunnelse sier banksjef Mona Slåtto Olsen blant annet: «Det er viktig at vi har kunnskap om vår historie og vår identitet for å kunne ta strategiske beslutninger for fremtiden». Hun er også opptatt av at vikingkvinnenes historie og rolle vies mer oppmerksomhet enn hva tilfellet har vært opp gjennom historien.

Jeg er glad for at Slåtto Olsen og Sparebank1 Nord-Norge ser potensialet i den produksjonen vi nå går i gang med, og jeg gleder meg til 100 mil med sykkel og vikinghistorie i et kvinneperspektiv.

Det er gått mange år siden jeg hadde mitt første møte med Sigrid Toresdatter. Gjennom Vera Henriksens trilogi om husfruen på Egge gård, ble jeg betatt av en historie som utspant seg ikke mange steinkast unna mitt barndomshjem på Steinkjer. Riktignok med en tidsforskjell på nesten 1000 år.

Mindre ble ikke min interesse da jeg reiste motsatt vei av Sigrid, og endte opp noen kilometer og en ferge unna Øvergården på Bjarkøya. Stedet hvor det er sannsynlig at Sigrid lekte og vokste opp sammen med sin eldre bror Tore.

Og mer enn én gang har jeg stusset over at vikingtidens kvinner presenteres nesten utelukkende som husfruer med et avgrenset funksjonsområde. Gjerne plassert foran gruen, eller ved en vev eller ved en rokk. Var det sånn? Eller hadde de makt nok til å kunne iscenesette et slag – for eksempel på Stiklestad. «På hjul i Sigrids fotspor» skal søke å gi noen gode svar.