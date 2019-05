Lærer fra Midt-Troms dømt for overgrep mot to av sine elever

nyheter

I tillegg må han betale 50.000 kroner til hver av de to elevene i oppreisningserstatning.

Fra høsten 2012 og fram til januar 2015 jobbet mannen som barneskolelærer ved en skole i Midt-Troms. Det var i løpet av denne perioden at han gjentatte ganger utsatte to av sine elever for overgrep. De to elevene fikk da i andre og tredje klasse.