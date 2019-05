Knut Arild Hareide til Harstad

nyheter

– Blant annet vil Hareide gjeste vår sommerfest i kantina på rådhuset tirsdag kveld. Her vil vi som skal ut i valgkamp be om råd på hvilke saker han mener vi bør fokusere spesielt på inn mot høstens kommunevalg, sier Pedersen som er leder av lokalpartiet.

Pedersen har i en årrekke sittet i kommunestyret i Harstad og vært partiets førstekandidat på listen. I år har han veket plassen til fordel for Jorunn Skogan Konst.

Hareide ikke overrasket over at Frafjord Johnson går av Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i Kristelig Folkeparti går av etter at partiet valgte en annen linje for samarbeid enn den hun ønsket.

– Vi har ambisjoner om å komme inn med begge oss to. Da er det viktig å få gode tips og råd på veien fra sentrale politikere om hvilke av partiets mange gode saker vi bør rette spesielt fokus rundt.

– Hareide vil ganske sikkert også komme inn på hvordan han ser på veien videre for KrF, både nasjonalt og lokalt. Hva har partiet oppnådd i regjeringsposisjon og hvordan kan vi fronte dette best mulig i valgkampen, vil ganske sikker også bli debattert tirsdag, sier Per Pedersen